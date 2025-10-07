El temporal de lluvias en Jalisco ha dejado tres personas desaparecidas, informó el titular de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez.
Dos de los casos, Vanessa, arrastrada en Lomas de Tabachines, en Zapopan, y un joven en Villa Purificación, fueron considerados víctimas mortales tras suspenderse su búsqueda.
Solo continúa la localización de don Simón, quien fue arrastrado junto con su caballo en Zapotlanejo.
“Hemos estado haciendo la búsqueda con perros, con drones y con personal pie a tierra, no hemos localizado indicios hasta el momento; se reportó hace unos días en Guadalajara el rescate de un dorso al parecer perteneciente a una persona del sexo masculino, sin embargo, hasta el momento no tenemos elementos para determinar si se trata de la persona que estamos buscando”. (Por Edgar Flores Maciel)
Temporal deja hasta el momento tres desaparecidos en Jalisco
El temporal de lluvias en Jalisco ha dejado tres personas desaparecidas, informó el titular de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez.