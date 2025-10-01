A unas horas de que finalmente llegara a San Lázaro la minuta de reforma a la Ley de Amparo, y para que no se cometa el mismo error que en el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum envía un mensaje a los diputados.

“Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien. Aquí presentó el ministro Zaldívar una propuesta de redacción que salva cualquier problema que tuviera que ver con la retroactividad, pero ya dependerá de la Cámara de Diputados. Sí la Cámara de Diputados decide modificar el transitorio o alguna otra modificación, tendrá que regresar al Senado para una siguiente aprobación, una vez que la Cámara de Diputados lo modifique”.

Por lo pronto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo la publicidad correspondiente y turnó la minuta a comisiones para su análisis y modificación. (Por Arturo García Caudillo)