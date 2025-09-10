Saldo rojo en Jalisco.

El temporal de lluvias 2025 ha cobrado la vida de al menos 17 personas en la entidad.

Información confirmada por la Unidad Estatal de Protección Civil, que en el último corte presentado el pasado 1 de septiembre indicaba que eran 15 las personas que habían perdido la vida.

La primera de ellas, confirmada el 11 de junio, un menor de 12 años de edad, falleció en la colonia Barranca de Colimilla, en Tonalá, cuando cayó desde la caja de una camioneta pickup en la que viajaba.

La víctima número 15 fue otro menor de edad, un joven de 16 años que murió en el municipio de Degollado.

A partir de ahí, las siguientes víctimas fueron:

Vanessa Espino Estrada, que fue buscada por un mes completo luego de ser arrastrada por la corriente en la colonia La Martinica, en Zapopan. Ella fue la víctima número 16.

Y la 17, apenas ocurrida este 9 de septiembre, fue un hombre de 80 años de edad, quien murió dentro de su vehículo arrastrado por la corriente en la localidad de Los Camichines, en el municipio de Cocula.

Mientras se mantiene la esperanza de dar con el paradero de un joven de 17 años de edad, quien el pasado viernes 5 de septiembre cayó a la creciente del río Purificación en el municipio costero de La Huerta, de confirmarse su muerte sería la víctima número 18 del temporal de lluvias 2025. (Por Gustavo Cárdenas)