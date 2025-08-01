En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad enfocada en la violencia en San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco, la alcaldesa Laura Imelda Pérez reconoció que, pese a una reducción en delitos y mejora en la percepción ciudadana, el municipio sigue registrando altos niveles de homicidios.

Señaló que la desigualdad y los asentamientos irregulares favorecen la presencia del crimen organizado.

Entre las acciones implementadas mencionó el fortalecimiento policial, brigadas de atención a las causas, trabajo comunitario y el Consejo de Paz.

También destacó actividades con jóvenes y el proyecto del Cablebús en el Cerro del Cuatro.

La Federación recomendó ampliar programas y coordinarse con Seguridad y Gobernación, mientras Pérez adelantó reuniones con el secretario Omar García Harfuch para definir apoyos específicos al C4 municipal.