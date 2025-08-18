Las lluvias registradas durante el temporal 2025 en Jalisco han dejado un saldo de nueve personas fallecidas, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en municipios del interior del estado.

El conteo oficial era de siete víctimas, sin embargo, el fin de semana pasado se sumaron dos decesos más: una niña de 9 años que fue arrastrada junto con su padre por un arroyo en Atotonilco, y una mujer de 40 años en Arandas, quien perdió la vida junto con un niño de 10 años al ser arrastrados por la corriente. El cuerpo de la mujer fue localizado sin vida, mientras que continúan las labores de búsqueda del menor.

Del total de víctimas confirmadas, cuatro son menores de edad de entre 2 y 12 años. Además, permanecen desaparecidas dos personas: el menor de Arandas y Vanessa, una joven que fue arrastrada por un arroyo en la colonia Lomas de Tabachines. (Por Edgar Flores Maciel)