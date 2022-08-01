Solo 11 de los 765 ciudadanos sorprendidos por tirar basura en la vía pública en el municipio de Guadalajara han querido pagar su costosa multa; los demás prefieren trabajos comunitarios o incluso arresto de hasta 36 horas, informa el director de Justicia Cívica del Ayuntamiento Tapatío, Alain Preciado.

“La multa mínima que se les aplicó fue de 2 mil 260 pesos; a ellos se les aplicó, estamos hablando que, entre la suma de las 11 multas, fueron cerca de 25 mil pesos”.

115 ciudadanos más, sorprendidos tirando basura en la vía pública, pasaron 36 horas de arresto, y la gran mayoría, alrededor de 639, prefirieron un trabajo comunitario de 5 horas. (Por José Luis Jiménez Castro)