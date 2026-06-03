Tras reiterar su desacuerdo con la postura que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, asumió en redes sociales en relación con la lucha contra los cárteles del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no querer que haya conflicto, pero que sí es necesario poner los puntos sobre las íes.

“Ayer Roberto habló con el embajador varias veces, entonces no, nosotros no, no queremos un conflicto, no es nuestra intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones. Y he hablado como veinte veces con el presidente Trump y si es necesario vamos a buscar la llamada, siempre. Vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y que no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero sí tenemos que poner los puntos sobre las íes, como se dice”.

Insistió en que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y en la cooperación, pero siempre anteponiendo la soberanía nacional. (Por Arturo García Caudillo)