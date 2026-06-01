Previo a la apertura oficial del nuevo paso elevado que conecta la avenida Patria con la avenida Universidad, autoridades municipales y estatales inauguraron la escultura monumental “Las bicicletas: el arte del equilibrio”, una obra del artista Gilberto Aceves Navarro que busca destacar la importancia de generar más espacios para la movilidad no motorizada.

Durante el acto, realizado este mediodía en Zapopan, el alcalde Juan José Frangie destacó que la nueva infraestructura vial estará acompañada de un elemento cultural que contribuirá a fortalecer la identidad de la zona.

“Estamos a unos metros del nuevo paso superior que vamos a inaugurar en unos minutos, pero gracias a esta obra, quienes transiten por esta zona no solamente verán esta infraestructura, también verán cultura y verán arte. Y como lo hemos dicho siempre, la cultura genera identidad y construye comunidad”.

La escultura tiene una altura de 11 metros y forma parte del parque lineal construido como complemento del nuevo paso elevado, cuya apertura oficial se realizará este mismo día con el banderazo de autoridades estatales y municipales. (Por Edgar Flores Maciel)