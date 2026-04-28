Ante el rescate en los últimos días de dos monos araña en colonias de Guadalajara, Luis Alberto Cayo, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, le recuerda a la población que su tenencia es un delito federal que se paga con cárcel.

“Claro que sí! Todos los monos nacionales están protegidos en México y no nada más aquí. Hay con convenio internacional para la protección de los primates. Y sí, es un delito muy grave el tener la posesión, traslado, venta, todo lo que tenga que ver tanto con primates, con citácidos, con mucho tipo de especies”.

La penalidad supera incluso diez años de prisión. Señala que en México es alto el tráfico de estos ejemplares. (Por Gricelda Torres Zambrano)