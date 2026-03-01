La Fiscalía General de la República retiró este martes los sellos de clausura del Museo del Tequila, por lo que pronto podría reabrir sus puertas al público, confirma la consejera jurídica de Jalisco, Tatiana Anaya.

“Vino la Fiscalía General de la República a realizar una diligencia para llevar a cabo el levantamiento de los sellos. Este levantamiento de los sellos pues ya nos deja completamente la propiedad en libertad, que fue una de las cuestiones en las que el señor gobernador se comprometió para llevar a cabo esta restauración de este museo para que todos los jaliscienses y las jaliscienses y sobre todo pues también los visitantes, los tequilenses puedan estar en posibilidad de venir para lo que fue creado, un espacio cultural un espacio de aprendizaje”.

Este Museo fue clausurado luego de que el exalcalde Diego N, lo interviniera y utilizara como su casa. (Por Gricelda Torres Zambrano)