La tarde de este lunes el cuerpo edilicio de Tequila elegirá de una terna al nuevo tesorero municipal, con lo que después de ello se espera liberar las cuentas para el pago de nómina de los trabajadores, explica a Notisistema la regidora de Morena, Ana Luz Aguirre.

“Hoy tendremos sesión de cabildo a la una de la tarde, con la importancia precisamente de la elección y votación del nuevo tesorero municipal y entonces así poder aperturar las cuentas y poder darle adelante con el quehacer amoroso que necesita esta tierra”.

La regidora morenista espera que hoy mismo queden liberadas todas las cuentas, congeladas a raíz de la detención del ex-alcalde Diego N, acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. (Por Gricelda Torres Zambrano)