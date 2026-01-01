El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que no descarta revisar algunos puntos del plan alternativo de movilidad presentado por Morena, aunque expresó desacuerdo con varias de sus propuestas.

“Se me hace interesante la plataforma, la app que ellos proponen. En lo que no estoy de acuerdo es en la estatización del servicio de transporte público, ya conocemos esa historia, incrementar la tarifa del transporte público a $11 pesos, incluyendo a los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo en una tarifa única de $11 pesos”.

Al ser cuestionado sobre si el subsidio para el pago del transporte público estaría condicionado al uso de la tarjeta única, el gobernador indicó que se analiza un esquema similar al aplicado en servicios de salud federales. (Por Marck Hernández)