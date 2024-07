Con cuatro partidos concluyó anoche la jornada 3 del Torneo de Apertura de la Liga MX. Los Tigres derrotaron 1-0 al América en el estadio Universitario con solitario gol de Marcelo Flores. El entrenador de los Felinos, Veljko Paunović, dijo que utilizó el tiempo que tenia su equipo sin poder vencer a las Aguilas para ponerle fin a esa paternidad.

“Desde el momento que me enteré de este dato noté una gran oportunidad de utilizarlo como un motivador, un catalizador, lo que hicimos también a partir de este momento es divulgar un mensaje dentro del vestuario, no solamente entre los jugadores si no en todos los que forman parte de nuestro staff de total entrega y de convicción de que vamos a ganar”.

El último triunfo de Tigres sobre el América había sido en noviembre del 2019.

Por su parte, Toluca sumó su su segundo triunfo del Torneo al vencer 3-0 al Mazatlán en el Estadio Nemesio Díez, con goles de Paulinho, Brian García y Alexis Vega.

Pumas tuvo que remontar para vencer a los Bravos en Ciudad Juárez. Los Fronterizos se fueron al frente con tanto de Diego Campillo desde el primer tiempo, pero en el complemento, los Universitarios le dieron vuelta a la pizarra con anotaciones de Ángel Rico y Rodrigo López.

Finalmente Monterrey derrotó 1-0 al Necaxa en Aguascalientes con gol Jordi Cortizo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)