The Soft Parade es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense The Doors, publicado el 18 de julio de 1969.

Aunque no alcanzó el éxito que sus predecesores, quizás debido a una sutil variación en su sonido, este álbum mostró una audaz fusión de instrumentos de bronce y cuerdas, con el guitarrista Robby Krieger asumiendo un papel más prominente en su gestación. A pesar de ello, no se desvaneció el distintivo carácter intelectual que siempre ha caracterizado a esta emblemática banda californiana.