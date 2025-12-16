A pesar que 300 mil automovilistas deberán esperar para los primeros meses del año, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, confirma que cerca de un millón habrán realizado su canje de placas en Jalisco.

“Hemos ya realizado un millón 100 verificaciones. Hemos sustituido alrededor de 980 mil placas en todo lo que va de este año. Estaremos cerrando en más de un millón de sustituciones de placa para cerrar el año y pues una afluencia importante de contribuyentes al pago de su refrendo vehicular”.

García Sotelo aclara que quien no realice el refrendo 2025, tendrá que hacer la sustitución de placas con un costo aproximado de 2 mil 500 pesos.

Reitera que las recaudadoras tienen un horario extendido de 8:00 a 18:00 horas y en el CIS de Zapopan, una de 20:00 a 22:00 horas. (Por Gricelda Torres Zambrano)