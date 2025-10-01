La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó el cargo de director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En la conferencia matutina, descartó que el gobierno tenga conocimiento sobre una supuesta revocación de visa estadounidense o una investigación en su contra.

Explicó que la salida respondió a una decisión interna tomada por el director de Aduanas, sin detallar los motivos.

El relevo ocurre en un contexto de señalamientos públicos sobre la situación patrimonial del exfuncionario y presuntos vínculos con la empresa Aledo, actualmente bajo investigación del Servicio de Administración Tributaria.