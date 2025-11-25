Maleza por encima del metro y medio, zonas quemadas a propósito, consumo de drogas, vandalismo, asaltos, ni una sola luminaria, en estas condiciones se encuentra un enorme predio que se ha convertido en un terreno baldío peligroso sobre la calle Independencia en la colonia Quintas del Paraíso en Tonalá.

Maciel, directora de un preescolar ubicado a un costado del baldío, así lo denuncia.

“Que no saben de quién es, he ido a Educación Municipal y me dicen, una vez que fui nada más, ahorita vamos a ver de quién es, buscan los planos y justamente de esa manzana no tienen plano y esa es toda la respuesta que nos dan. Salen animales cuando se prende, se nos viene el fuego”

Pese a las peticiones al municipio, el terreno baldío sobre la calle Independencia cada vez está peor. (Por Gustavo Cárdenas)