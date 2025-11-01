Aclara la presidenta Claudia Sheinbaum, que para evitar confrontaciones entre policías y manifestantes, volvieron a instalarse las vallas metálicas en torno a Palacio Nacional y se reforzaron con bloques de concreto.

“Pues porque lo hemos visto, ahora sí que es de conocimiento público, que luego llegan grupos muy violentos y no queremos que haya confrontación entre policía y manifestantes. Entonces para eso se ponen las vallas para evitar que haya confrontación, violencia y también cuidar la vida de la gente. Ese es el objetivo de las vallas. En monumentos, también cuidar los monumentos históricos y evitar que haya alguna confrontación. ¿Por qué se ponen? Pues porque hemos visto que hay grupos que se dedican a querer confrontarse con la policía o agredir o afectar monumentos”.

De cualquier manera hizo un nuevo llamado a que la marcha del 25N y cualquier otra se lleve a cabo de forma pacífica, asegurando que de esta forma las manifestaciones dan mejores resultados. (Por Arturo García Caudillo)