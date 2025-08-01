Con el propósito de recaudar poco más de 13 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, la tesorera municipal de Guadalajara, Irlanda Baumbach Valencia, explicó que la Ley de Ingresos para el próximo año sí contempla aumento de impuestos, cuotas, tasas y tarifas.

“Es una realidad que esta proyección está contemplando incrementos en el rubro de los impuestos del 12 por ciento y en los aprovechamientos de 16 por ciento. El total del incremento es un 4.2 por ciento. Sin embargo, y relacionando esta parte del presupuesto de ingresos con la parte de las cuotas, tasas y las tarifas, es muy importante señalar que la estimación de ingresos sí implica el incremento de las tasas y las cuotas”.

La tesorera explicó que para el 2026 se pretende recaudar 525 millones de pesos más que lo proyectado para este año 2025. (Por Gustavo Cárdenas)