El Gobierno de Jalisco y el Colegio de Notarios presentaron el programa “Mes del Testamento 2025”, que se realizará del 1 de septiembre al 10 de octubre con un costo de 2 mil 300 pesos, equivalente al 10 por ciento de su precio regular, que supera los 20 mil pesos.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que esta iniciativa es resultado del trabajo coordinado entre el Ejecutivo, Legislativo y el notariado. El objetivo es fomentar la cultura testamentaria, dar certeza jurídica a las familias y proteger su patrimonio.

El trámite podrá realizarse en cualquier notaría del Estado y sólo se necesita presentar una identificación oficial.

Además, se contemplan medidas para facilitar el acceso a personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. (Por Edgar Flores Maciel)