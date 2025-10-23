Conocido como “El Trocadero”, el tianguis dominical que se monta sobre Plaza de la República en Av. México será reubicado temporalmente, pues la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado comenzará con las obras de rehabilitación en esa zona de Guadalajara, así lo explicó el secretario general del municipio, Manuel Romo.

“Tiene que empezar la ejecución de la obra en la otra parte de la avenida México y al centro de la Plaza de la República, platicamos y acordamos con ellos y quedamos que en la parte que ya quedó libre, que ya quedó rehabilitada completamente de Av. México, ahí se van a instalar. Son 311 comerciantes que van a estar instalados y trabajando de manera normal como lo venían haciendo.”

Desde el mes de julio pasado, la SIOP comenzó obras sobre Plaza de la República y avenida México, de cara al Mundial 2026. (Por Gustavo Cárdenas)