La Secretaría de Salud reforzó el acceso a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, al aumentar los módulos de aplicación en sus instalaciones, para prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

Recuerda que en estos espacios se aplican las vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo.

Las dosis se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo, del 16 de octubre de 2025 al 28 de marzo de 2026, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.