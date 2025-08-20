La fuerte tormenta de este miércoles por la mañana, que arrasó con todo el tianguis sobre la calle Puerto Progreso en la colonia Circunvalación Belisario en Guadalajara, dejó pérdidas incalculables.

Los comerciantes reportan que son miles y miles de pesos de mercancía perdidos por el agua.

“De los dos puestos, es que tenemos dos puestos, desde allá donde está el agua hasta acá, unos 30 mil. Somos pura familia, pero de todas maneras todo muy difícil. Para lo que muchas personas piensan, que nosotros los del tianguis venimos a recoger dinero con costales y con una escoba, mentira, desde la levantada que nos damos tan temprano y levantar todo eso”.

En medio de la tormenta y el desastre en el tianguis sobre la calle Puerto Progreso, también se registró la rapiña de mercancía mojada. (Por Gustavo Cárdenas)