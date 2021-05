Durante la pandemia, algunos actores han sufrido por no tener proyectos, pero ese no ha sido el caso de Juan Martín Jáuregui, quien ya tiene proyectos para lo que resta de año:

“Mira, sí, estuve filmando, al principio que empecé la novela, estuve filmando una película para la plataforma de streaming de pantalla para Estados Unidos, se llama Perdido en tu mirada con Cassandra Sánchez Navarro, con Eric Elías y Mauricio Islas y bueno, terminando este proyecto vienen cosas nuevas, que están ahí en puerta, que bueno, no, no puedo decirlo todavía, pero calculo que en un mes ya voy a poder estar hablando de todo esto”.

Juan Martín Jáuregui mencionó que en su cabeza no está el llegar algún día a Hollywood, debido a lo complicado que sería el perfeccionamiento del idioma y quitarse el acento argentino. (Por Katia Plascencia Muciño)