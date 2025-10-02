Con un rally de 4 carreras en la séptima entrada, los Tigres de Detroit derrotaron 6-3 a los Guardianes de Cleveland, y avanzaron la Serie Divisional de la Liga Americana, tras ganar el comodín por 2 juegos a 1 y ahora deberán enfrentar a los Marineros de Seattle.

Mientras tanto, en el Viejo Circuito, los Cachorros de Chicago vencieron 3 carreras por 1 a los Padres de San Diego y se llevan el comodín al imponerse 2-1, en la serie Divisional enfrentaran a los Cerveceros de Milwaukee. (Por Manuel Trujillo Soriano)