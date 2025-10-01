Terminó la temporada para el defensa mexicano del Copenhague, Rodrigo Huescas, tras sufrir ruptura de ligamentos de la rodilla derecha, será operado y su recuperación se estima de 6 a 8 meses, con lo que su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026 quedó en veremos.

El miércoles durante el encuentro de la Champions League contra el Qarabag, Huescas salió lesionado al atorarse en una jugada en la que disputaba el balón y tras los estudios correspondientes se confirmó la gravedad.

“Rodrigo Huescas se enfrenta a una intervención quirúrgica y a un largo periodo de rehabilitación, y estará de baja al menos lo que resta de temporada”, informó el club de Dinamarca en un comunicado. (Por Manuel Trujillo Soriano)