Tigres oficializó la salida de Lizbeth Jacqueline Ovalle al Orlando Pride de la Liga Femenil de Estados Unidos, quien dijo tener sentimientos encontrados por dejar al Club donde surgió.

“Tengo sentimientos encontrados porque al final es despedirte de tu familia de tu casa, donde te sentiste muy cómoda, estoy de que no me la creo porque después de 9 años que estoy, juego o represento a Tigres, creo que no es nada fácil decirle adiós a una institución tan grande”.

Aunque no hay cifras oficiales, la transferencia de “La Maga” se convierte en uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol femenino, con una cantidad que va del millón y medio, a los dos millones de dólares. (Por Manuel Trujillo Soriano)