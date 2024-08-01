La recién aprobada Ley de Ingresos 2026 para el Ayuntamiento de Guadalajara contempla apoyos para las personas cuidadoras, quienes recibirán un descuento al momento del pago predial. Esto lo explica la regidora por Movimiento Ciudadano, Ana Robles.

“Otra vez hacemos visible el tema de las personas cuidadoras, en una política que la presidenta ha impulsado y que es congruente y va en armonía con toda esta política pública de cuidados. Porque hoy en día también van a tener el 50 % de descuento en el impuesto predial, y se conserva el de las personas de la tercera edad, con discapacidad, así como el de las asociaciones civiles sin fines de lucro.”

Asimismo, la Ley de Ingresos 2026 contempla la eliminación del requisito para que personas adultas mayores deban ir personalmente a reclamar descuentos. (Por Gustavo Cárdenas)