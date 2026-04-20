La empresa tecnológica Apple anunció la salida de Tim Cook como director ejecutivo, quien pasará a ser presidente del consejo, mientras John Ternus asumirá como nuevo CEO a partir del 1 de septiembre de 2026.

El relevo forma parte de un plan de sucesión diseñado desde hace años y contempla un periodo de transición durante el verano para garantizar continuidad operativa.

Cook, quien lideró la compañía desde 2011 tras la salida de Steve Jobs, seguirá involucrado en decisiones importantes, mientras qye Ternus tomará las riendas de una de las firmas más influyentes de la tecnología.