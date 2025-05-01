El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de más restos humanos en una fosa ubicada en la zona de Alta California, en Tlajomulco.

Durante las labores de este lunes, se localizaron osamentas correspondientes a dos brazos, que se suman a bolsas con segmentos corporales encontrados previamente en el sitio.

El grupo indicó que continuará con las búsquedas para descartar la presencia de más indicios.

Asimismo, solicitó mayor apoyo de autoridades al señalar que la falta de personal ha retrasado el avance de las investigaciones.