Mientras cientos de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentan problemas de suministro y el SIAPA atraviesa una crisis para garantizar un servicio adecuado, trabajadores del Palacio de Gobierno de Jalisco han sido captados utilizando mangueras y desperdiciando cientos de litros de agua diariamente para limpiar pisos.
Durante una semana se observó al personal de limpieza del recinto histórico emplear chorros de agua entre las 8:00 y 9:00 horas con el propósito de mojar los pisos y pilares del patio principal.
Pese a que también se barre y trapea con escoba los pasillos de cantera, la práctica de regar los pisos se repite diariamente, arrojando al suelo el vital líquido que escasea en numerosas colonias metropolitanas. (Por Edgar Flores Maciel)
Tiran cientos de litros de agua en Palacio de Gobierno para “barrer”
Mientras cientos de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentan problemas de suministro y el SIAPA atraviesa una crisis para garantizar un servicio adecuado, trabajadores del Palacio de Gobierno de Jalisco han sido captados utilizando mangueras y desperdiciando cientos de litros de agua diariamente para limpiar pisos.