Dos integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos este miércoles en Washington, confirman autoridades.

El incidente ocurrió a una cuadra de la Casa Blanca, donde la Policía capitalina confirmó la detención de un sospechoso y el acordonamiento de la zona.

El Servicio Secreto no ha emitido comentarios y la información disponible aún es limitada.

La Guardia Nacional permanece desplegada en la capital estadounidense desde agosto, por instrucción del mandatario Donald Trump, bajo el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad.