Tres personas, entre ellas el presunto agresor, murieron tras un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey juvenil en Rhode Island.

De acuerdo con la policía, el ataque habría estado dirigido y vinculado a una disputa familiar; el responsable se quitó la vida después de disparar.

Entre las víctimas fatales se encuentra una niña, mientras que otras tres personas permanecen hospitalizadas en estado crítico.

El inmueble estaba lleno de estudiantes y padres al momento de los hechos.