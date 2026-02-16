Empleados de la Secretaría de Educación Pública comenzaron a desalojar la oficina de Marx Arriaga minutos después de que el funcionario negara estar atrincherado y desconociera su eventual remoción como director general de Materiales Educativos.
Desde el viernes, Arriaga permanece en el inmueble y asegura que su estancia respondía a su forma habitual de trabajo, sin horarios definidos.
Arriaga insiste en no haber sido informado sobre la designación de Nadia López García como su posible relevo.
Vacían oficina de Marx Arriaga en la SEP tras rumores de relevo
Empleados de la Secretaría de Educación Pública comenzaron a desalojar la oficina de Marx Arriaga minutos después de que el funcionario negara estar atrincherado y desconociera su eventual remoción como director general de Materiales Educativos.