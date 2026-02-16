Empleados de la Secretaría de Educación Pública comenzaron a desalojar la oficina de Marx Arriaga minutos después de que el funcionario negara estar atrincherado y desconociera su eventual remoción como director general de Materiales Educativos.

Desde el viernes, Arriaga permanece en el inmueble y asegura que su estancia respondía a su forma habitual de trabajo, sin horarios definidos.

Arriaga insiste en no haber sido informado sobre la designación de Nadia López García como su posible relevo.