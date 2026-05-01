Tres hombres murieron durante un tiroteo registrado en el Centro Islámico de San Diego, California.

Las autoridades informaron que los dos presuntos atacantes también fallecieron, quienes fueron identificados como adolescentes mientras el caso es investigado como un posible crimen de odio.

Tras el ataque, decenas de agentes desplegaron un operativo en la zona y evacuaron a menores que se encontraban en el complejo religioso y educativo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció la respuesta de los cuerpos de emergencia y pidió seguir las indicaciones oficiales.