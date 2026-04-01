El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que decidió aplazar un ataque militar contra Irán previsto para este martes, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo.

A través de redes sociales, Trump señaló que la decisión fue tomada tras solicitudes del emir de Qatar, así como de líderes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, el Mandatario advirtió que ordenó mantener preparadas a las fuerzas estadounidenses para ejecutar una ofensiva a gran escala en caso de no concretarse un acuerdo.