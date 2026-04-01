El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que decidió aplazar un ataque militar contra Irán previsto para este martes, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo.
A través de redes sociales, Trump señaló que la decisión fue tomada tras solicitudes del emir de Qatar, así como de líderes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, el Mandatario advirtió que ordenó mantener preparadas a las fuerzas estadounidenses para ejecutar una ofensiva a gran escala en caso de no concretarse un acuerdo.
Trump aplaza ataque contra Irán mientras continúan negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que decidió aplazar un ataque militar contra Irán previsto para este martes, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo.