Este domingo se llevará a cabo el primer Festival del Cempasúchil en la delegación de San Sebastián El Grande, en Tlajomulco, con lo que da inicio el programa del Festival Mictlán 2025.

El evento, que se realizará en la plaza principal, busca preservar las tradiciones del Día de Muertos, impulsar la economía local y reconocer el trabajo de los productores de esta flor emblemática.

El Gobierno municipal destacó que el festival fomentará el vínculo cultural y simbólico de la flor entre productores y visitantes.