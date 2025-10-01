La presidenta Claudia Sheinbaum realiza este viernes una gira de trabajo por los municipios veracruzanos más afectados por las lluvias.
Se prevé que visite Poza Rica, Álamo y Tempoal, donde desbordamientos de ríos causaron severos daños y el cierre de decenas de caminos, que incomunicaron localidades.
En la zona operan más de 9 mil brigadistas, 600 equipos de maquinaria y 17 helicópteros de apoyo.
Se han entregado 58 mil despensas, 47 mil comidas calientes y 227 mil litros de agua.
Sheinbaum recorre zonas afectadas por lluvias en Veracruz
