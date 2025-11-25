En el marco del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga firmó un acuerdo para impulsar políticas públicas que garanticen seguridad y atención a las mujeres, ya sea al interior del ayuntamiento como a las ciudadanas en general, así lo dijo el alcalde Quirino Velázquez.

“Es importante visibilizar no solo este, todos los días lo que sucede con nuestras niñas, con nuestras mujeres, para que a partir de ello nos sensibilicemos todos y todas y que sepamos que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad desde lo personal hasta lo profesional para poder contribuir de manera positiva”.

El alcalde Quirino Velázquez pidió a todos los empleados del ayuntamiento buscar la manera de erradicar la violencia contra las mujeres y atender los posibles casos de agresiones y maltratos. (Por Gustavo Cárdenas)