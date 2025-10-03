El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad un apoyo directo de 10 mil pesos para cada negocio afectado por inundaciones.

El recurso provendrá del programa originalmente destinado a créditos para emprendedores, con una bolsa de hasta 10 millones de pesos.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez informó que este año se busca beneficiar a cerca de 800 familias o unidades económicas.

Autoridades municipales destacaron que la medida busca aliviar el impacto de las contingencias recientes en los comercios locales.