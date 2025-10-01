Guadalajara se convirtió en la primera de las 16 sedes mundialistas en presentar de manera oficial, en un pabellón FIFA el balón de nombre “Trionda” alusivo al Mundial 2026.

Con la presencia de Jürgen Mainka presidente de FIFA en México, además del gobernador Pablo Lemus y otras autoridades, se inauguró en las Fiestas de Octubre el Pabellón “El Alma del Mundial” dedicado a la Copa del Mundo.

Lorena Martínez directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco, señaló estar emocionada por la apertura: “Muy contenta de presentar este pabellón ‘El Alma del Mundial’ la verdad que es algo emocionante ya con miras al Mundial y especial además por los 60 años de Fiestas de Octubre, esperamos que vengan un millón de personas”.

Por su parte Jurguem Mainka representante de FIFA señaló que “es un honor estar en el marco de las Fiestas de Octubre, no me sorprende que el futbol tenga un lugar tan especial en esta edición, también se vive en la memoria colectiva, el futbol es pasión alegría, unión, orgullo que trasciende fronteras. La historia de Guadalajara en las copas del mundo, es la segunda casa de la selección brasileña, a ver si nos vuelve a tocar la selección brasileña. Estamos a 36 semanas de que vuelva a rodar el balón en el 2026, Jalisco será protagonista. Este pabellón refleja cómo el futbol forma parte de la cultura jalisciense”, dijo.

Algunos históricos futbolistas en los mundiales como Nacho Calderón, Fernando Quirarte, Isidoro Díaz, Javier Hernández entre otros recibieron un reconocimiento. (Por Martín Navarro Vásquez)