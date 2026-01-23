Tlajomulco de Zúñiga tendrá su propia Ciudad Judicial, al menos es la intención tras la aprobación por unanimidad del pleno para entregar un predio donde se proyecta construir nuevos juzgados de primera instancia del Poder Judicial que atenderán materia civil y familiar, así lo explicó el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez.

“Se va a convertir en una ciudad judicial, una ciudad que nos permita tener distintas características, además, el propio avance en cuanto a los juzgados, en un 50% como ya se manifestó. Tener este centro de convivencia tan importante para las familias y que se puedan generar estas condiciones, y que también podamos involucrar las distintas instituciones que nos permitan que los ciudadanos tengan accesibilidad cercana a la justicia, y al mismo tiempo, celebrar cualquier situación o trámite necesario.”

Los nuevos juzgados sustituirán a los que operan actualmente en la antigua presidencia municipal de Tlajomulco. (Por Gustavo Cárdenas)