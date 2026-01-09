El riesgo de una filtración de datos personales con el registro obligatorio de teléfonos celulares y de la credencialización para servicios de salud, es real y preocupante, sostiene el periodista de investigación especializado en ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor.

“En el caso del registro telefónico, por ejemplo con esta vulnerabilidad de Telcel se expuso información como nombre, CURP, RFC, correo electrónico, que si bien no son datos sensibles, y lo menciono porque ayer la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, mencionaba o justificaba que no eran datos sensibles, y es cierto, porque un dato sensible sería información biométrica, pero de todas maneras estos datos pueden ser utilizados en fraudes dirigidos”.

Gómez Villaseñor, quien hace menos de un año documentó la filtración de la venta de una base de datos de 20 millones de pensionados del IMSS, advierte que por más que el Gobierno asegure que la información personal está protegida, los hackeos e incidentes de ciberseguridad demuestran lo contrario. (Por Gricelda Torres Zambrano)