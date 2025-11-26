El Gobierno de Tlajomulco entregó 3 mil tablets a estudiantes con mejores promedios de secundaria, bachillerato y educación especial, como parte del programa Siempre por tu educación.

La entrega se realizó en el Lienzo Charro Santa María y forma parte de una inversión anual de 12.6 millones de pesos.

Los beneficiarios fueron alumnos del CECyTEJ, COBAEJ, y Cendi.

Cada equipo incluye internet gratuito por un año, anunció el alcalde Gerardo Quirino Velázquez.