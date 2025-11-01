Diputados que condenaron lo que califican como genocidio en Palestina por parte de Israel increparon a la secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman, durante su comparecencia ante el Congreso.

Legisladores como Leonardo Almaguer, Alejandro Puerto y Mariana Casillas cuestionaron a la funcionaria por sus expresiones públicas vinculadas al judaísmo y por mensajes considerados de apoyo a las acciones del gobierno israelí.

Uno de los posicionamientos más duros fue el siguiente.

“Una secretaria de Turismo que ha expresado públicamente simpatía hacia el gobierno criminal de Israel, incluso en el contexto de un genocidio denunciado internacionalmente contra el pueblo palestino, y no nos da vergüenza. Debería darle vergüenza a usted venir con respuestas preparadas para faltarle el respeto a los compañeros diputados de esta legislatura”.

A lo largo de la comparecencia, diputadas de oposición y la Mesa Directiva formularon diversos cuestionamientos y llamados de atención a Fridman en torno a sus declaraciones ante el pleno. (Por Marck Hernández)