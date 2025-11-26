Este miércoles fueron entregadas las obras de rehabilitación de la calle José Maria Morelos en la localidad de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga. El director municipal de obras públicas, Celso Álvarez, explicó que la intervención fue de 590 metros con una inversión de 17 millones y medio de pesos.

“Este corredor es importantísimo para el municipio pero sobre todo para la localidad ya 590 metros de intervención, ya 17.5 millones en estas dos etapas, renovamos redes, si te fijas presidente, pues ya liberamos las banquetas, tenemos que hacer unos ajustes en las propiedades para que ingresen mejor los vehículos, pero todo ya se está consolidando, nos faltan todavía 400 metros a Camino Real, pero con esto ya vamos consolidando la zona y esto con el conjunto de obras que traemos, metimos agua potable, tubería muy gruesa que no se ocupa cambiar cuando menos en 80 años”.

La rehabilitación de la calle Morelos incluyó la pavimentación con concreto, renovación de red hidrosanitaria, baquetas, arbolado y luminarias. (Por Gustavo Cárdenas)