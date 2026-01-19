Con una inversión de 108 millones de pesos y para desahogar la carga vehicular de avenida López Mateos y la zona sur de la ciudad, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga entregó las obras de rehabilitación de la conocida avenida La Tijera

El presidente municipal, Gerardo Quirino, explicó que la intención es conectar con el Camino Real a Colima.

“Que hoy López Mateos va a tener su justa proporción también en el presupuesto 2026 para seguir con conectividad. Vienen calles allá en la zona de Bosques de Santa Anita, vienen algunas otras calles que se van a construir; por ejemplo, la siguiente semana arrancamos también en San Agustín la siguiente etapa de Morelos, que nos va a ayudar a conectar también López Mateos con Camino Real. Ya vamos a inaugurar Hidalgo en Gavilanes Oriente, que también nos ayuda a conectar. Entonces, ahí vamos avanzando. El tema de la calle Clavel es importantísimo porque es otra de las vías alternas que nos pueden conectar hacia el norte”.

Fueron 22 mil metros cuadrados los intervenidos sobre avenida La Tijera en Tlajomulco. (Por Gustavo Cárdenas)