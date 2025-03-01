El Bosque La Primavera se consolidó como uno de los principales espacios naturales de recreación en Jalisco, al recibir 12 mil 600 visitantes durante el periodo vacacional invernal, informó el OPD Bosque La Primavera.

La mayor afluencia se concentró los fines de semana y estuvo integrada principalmente por ciclistas, además de senderistas, corredores y campistas.

El director del organismo, Gabriel Vázquez, destacó que se aplicó una estrategia que ayudó a reforzar accesos, vigilancia y protección del ecosistema y su biodiversidad.