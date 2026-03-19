Para la reconstrucción del tejido social, la recuperación de vivienda abandonada en la zona Valles de Tlajomulco, tiene que ir acompañada de conectividad, indica el alcalde Quirino Velázquez al anunciar que en los próximos días se inaugurará una vialidad que conectará a la Linea 4 del transporte público.

“De ahí vamos a anunciar ya que se inaugura en los próximos días también una avenida importante que va a conectar precisamente desde Lomas del Mirador hasta la parada de Cuervo, de la Linea 4 del Tren Ligero, es decir, se ha hecho un esfuerzo integral, colaborativo”.

Previo al anuncio que realizará este jueves sobre la recuperación de vivienda abandonada, el alcalde de Tlajomulco sostiene que se hace un gran esfuerzo para dotar de infraestructura para que las familias regresen.

Habla del Centro Universitario de la UdeG, la Cruz Verde, la Academia de Policía, una base de la Guardia Nacional y la rehabilitación de calles y avenidas. (Por Gricelda Torres Zambrano)