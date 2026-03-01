El derrame de combustible que provocó el incendio en la periferia de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, fue provocado por una empresa ajena a Pemex, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El derrame no fue de Pemex, se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco, se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex. Sin embargo, Pemex está apoyando junto con la Profepa en toda la limpieza y tiene que haber las sanciones a quien generó este derrame de combustible y Pemex está ayudando con los mecanismos que tiene para poder hacer toda la limpieza”.

Hay que recordar que producto de este incendio fallecieron cinco personas. Las víctimas eran un empleado de Pemex y cuatro trabajadores de una compañía externa a la petrolera mexicana. (Por Arturo García Caudillo)